Bakanlık araştırması: Her 10 kişiden 7'si alışveriş platformlarındaki indirimli fiyatlara inanmıyor Ticaret Bakanlığının araştırmasına göre, her 10 kişiden 7’si alışveriş platformlarındaki indirimli fiyatların gerçeği yansıtmadığını düşünürken, her 10 kişiden 4’ü de bu platformlarda yanıltıcı indirim oranları ve yanıltıcı fiyatlarla karşılaştığını belirtiyor. Araştırmada, dijital mecralarda kişisel verilerin paylaşılması konusunda her iki tüketiciden birinin endişeli olduğu ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen 'Dijital Tüketicinin Korunması Projesi/Faz I: Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Projesi’nde Dijital Mecralarda Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Araştırma Raporu’nun tamamlanmasıyla birlikte ilk aşama geçildi. 1 | 10

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemlerde hızlanan dijitalleşme süreci ile birlikte tüketicilerin daha fazla çevrimiçi ortamlara yöneldiğine ve daha fazla dijital reklam ve uygulamayla karşılaştığına dikkat çekilerek, bu durumun Reklam Kurulu gündeminde görüşülen dosyalara da yansıdığı, 2023 yılında Kurul gündeminde görüşülerek karara bağlanan dosyaların yüzde 79’unu dijital mecralarda yayınlanan reklamlar ve uygulamaların oluşturduğu belirtildi. 2 | 10

Açıklamada, "Hem Reklam Kurulu gündeminde görüşülen dosyalar hem de dijital geçiş sürecinde tüketicinin korunmasına ilişkin yapılan inceleme, araştırma ve uluslararası çalışmalar, tüketici dostu olmayan ya da tüketicileri manipüle edici şekillerde tasarlanabilen ve dijital ortamlarda tüketicileri yanıltan, bilgi eksikliklerini istismar eden, ekonomik davranış biçimlerini bozan uygulamaların 'karanlık ticari tasarımlar' (Dark commercial patterns) gibi çok çeşitli şekillerde ortaya çıktığını göstermektedir." denildi. 3 | 10