Bakanlık, belediye, üniversite! A ve B grubu memur alımı ilanını açtı... İşte son başvuru tarihi
Kamu kadrolarında memur olmayı amaçlayan adaylar adına yepyeni ilanlar yayımlandı. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversitelerin A Grubu ve B Grubu kadrolarına personel alımına dair başvuru takvimi erişime açıldı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Kamu Personel Alım İlanları mecrasında paylaşılan güncel ilanlarla beraber bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler çeşitli kadrolarda A Grubu ve B Grubu memur alımı yapacak. Başvuru şartları, kadro dağılımları ve son başvuru tarihleri ilan bazında adayların erişimine sunuldu.
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