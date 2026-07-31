Bakanlık, belediye, üniversite! A ve B grubu memur alımı ilanını açtı... İşte son başvuru tarihi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Kamu Personel Alım İlanları mecrasında paylaşılan güncel ilanlarla beraber bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler çeşitli kadrolarda A Grubu ve B Grubu memur alımı yapacak. Başvuru şartları, kadro dağılımları ve son başvuru tarihleri ilan bazında adayların erişimine sunuldu.