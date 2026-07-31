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Bakanlık, belediye, üniversite! A ve B grubu memur alımı ilanını açtı... İşte son başvuru tarihi

Kamu kadrolarında memur olmayı amaçlayan adaylar adına yepyeni ilanlar yayımlandı. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversitelerin A Grubu ve B Grubu kadrolarına personel alımına dair başvuru takvimi erişime açıldı.

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Bakanlık, belediye, üniversite! A ve B grubu memur alımı ilanını açtı... İşte son başvuru tarihi - Sayfa 1

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Kamu Personel Alım İlanları mecrasında paylaşılan güncel ilanlarla beraber bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler çeşitli kadrolarda A Grubu ve B Grubu memur alımı yapacak. Başvuru şartları, kadro dağılımları ve son başvuru tarihleri ilan bazında adayların erişimine sunuldu.

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Bakanlık, belediye, üniversite! A ve B grubu memur alımı ilanını açtı... İşte son başvuru tarihi - Sayfa 2

1. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI - 23 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Alacak (27 Temmuz - 7 Ağustos)

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Bakanlık, belediye, üniversite! A ve B grubu memur alımı ilanını açtı... İşte son başvuru tarihi - Sayfa 3

2. TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Mühendis Alacak (3 Ağustos - 5 Ağustos)

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Bakanlık, belediye, üniversite! A ve B grubu memur alımı ilanını açtı... İşte son başvuru tarihi - Sayfa 4

3. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 8 Müfettiş Yardımcısı Alacak (27 Temmuz - 9 Ağustos)

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