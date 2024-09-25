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  4. Bakanlık çalışma başlattı: Yeni sistem yolda! Gayrimenkulde gerçek değer üzerinden vergi

Bakanlık çalışma başlattı: Yeni sistem yolda! Gayrimenkulde gerçek değer üzerinden vergi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünya örneklerini inceledi. Tapuda gerçek değer üzerinden işlem yapılması için çalışmalarını hızlandıran Bakanlık, vergilendirmeyi de bunun üzerinden gerçekleştirecek.

Bakanlık çalışma başlattı: Yeni sistem yolda! Gayrimenkulde gerçek değer üzerinden vergi - Sayfa 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul alım satımı ve kira gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda kayıt dışılığa son vermek için bir süredir yeni tedbirler üzerinde çalışma yapıyor.

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Bakanlık çalışma başlattı: Yeni sistem yolda! Gayrimenkulde gerçek değer üzerinden vergi - Sayfa 2

Bakanlık yetkilileri, gayrimenkullerin alış ve satışında gerçek bedelinin tespitinin, bir yandan tapu harcı bir yandan da gelir vergisi açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

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Bakanlık çalışma başlattı: Yeni sistem yolda! Gayrimenkulde gerçek değer üzerinden vergi - Sayfa 3

BAKANLIKTAN KAPSAMLI ÇALIŞMA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Meclis açıldığında gündeme getirilmesi planlanan yeni vergi paketinde, gayrimenkul alım satımında gerçek değer üzerinden vergilendirme yapılmasına ilişkin yeni düzenlemeler konusunda Maliye Bakanlığı çok kapsamlı bir çalışma yaptı.

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Bakanlık çalışma başlattı: Yeni sistem yolda! Gayrimenkulde gerçek değer üzerinden vergi - Sayfa 4

Gayrimenkullerin alış ve satışında gerçek bedelinin tespiti, bir yandan tapu harcı, bir yandan da gelir vergisi açısından önem taşıyor. Hâlen gayrimenkul alım satım işlemleri, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcına tabi bulunuyor.

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