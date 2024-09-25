Bakanlık çalışma başlattı: Yeni sistem yolda! Gayrimenkulde gerçek değer üzerinden vergi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünya örneklerini inceledi. Tapuda gerçek değer üzerinden işlem yapılması için çalışmalarını hızlandıran Bakanlık, vergilendirmeyi de bunun üzerinden gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul alım satımı ve kira gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda kayıt dışılığa son vermek için bir süredir yeni tedbirler üzerinde çalışma yapıyor.
Bakanlık yetkilileri, gayrimenkullerin alış ve satışında gerçek bedelinin tespitinin, bir yandan tapu harcı bir yandan da gelir vergisi açısından önem taşıdığına dikkat çekti.
BAKANLIKTAN KAPSAMLI ÇALIŞMA
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Meclis açıldığında gündeme getirilmesi planlanan yeni vergi paketinde, gayrimenkul alım satımında gerçek değer üzerinden vergilendirme yapılmasına ilişkin yeni düzenlemeler konusunda Maliye Bakanlığı çok kapsamlı bir çalışma yaptı.
Gayrimenkullerin alış ve satışında gerçek bedelinin tespiti, bir yandan tapu harcı, bir yandan da gelir vergisi açısından önem taşıyor. Hâlen gayrimenkul alım satım işlemleri, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcına tabi bulunuyor.