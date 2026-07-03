Bakanlık açıkladı: Çay ve baharatta yasaklı boya, sucukta sakatat kullanmışlar! İşte ifşa listesi...
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan çay, baharat, yağ, şarküteri, tatlı ve pekmez markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; antep fıstıklı eklerde ay çekirdeği, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, sucukta sakatat, çay ve baharatta yasaklı boya tespit edildi.