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  4. Bakanlık duyurdu: İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler...

Bakanlık duyurdu: İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler...

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan 5 testte Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, dana köfte yerine deri dokusu, lahmacun içinde tavuk taşlığı tespit edildi.

Bakanlık duyurdu: İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler... - Sayfa 1

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

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Bakanlık duyurdu: İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler... - Sayfa 2

Her gün yenilenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

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Bakanlık duyurdu: İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler... - Sayfa 3

Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, lahmacun harcında tavuk taşlığı, dana köftede deri dokusu bulundu.

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Bakanlık duyurdu: İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler... - Sayfa 4

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:

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