Bakanlık duyurdu! KDV iade tutarı 50 bin TL'ye çıkarıldı

KDV İADESİ 10 BİN TL'DEN 50 BİN TL'YE ÇIKARTILDI

Mükelleflerin herhangi bir inceleme, yeminli mali müşavir raporu veya teminat vermeden alabilecekleri KDV iadesi tutarı, aylık 10 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Bu sayede, küçük ve orta ölçekli işletmeler daha hızlı nakit akışına kavuşabilecek.