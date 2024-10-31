Bakanlık duyurdu! KDV iade tutarı 50 bin TL'ye çıkarıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, katma değer vergisi (KDV) ile ilgili istisna ve iade uygulamalarında önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Milyonlarca vatandaşı etkileyecek bu yeni düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV iadelerinde önemli kolaylıklar getiren yeni bir düzenleme yayınladı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, mükelleflerin KDV iadelerini daha hızlı ve kolay bir şekilde alabilmeleri hedefleniyor.
KDV İADESİ 10 BİN TL'DEN 50 BİN TL'YE ÇIKARTILDI
Mükelleflerin herhangi bir inceleme, yeminli mali müşavir raporu veya teminat vermeden alabilecekleri KDV iadesi tutarı, aylık 10 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Bu sayede, küçük ve orta ölçekli işletmeler daha hızlı nakit akışına kavuşabilecek.
Altın, gümüş ve platin sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin mahsuben iade talepleri için artık vergi inceleme raporu, yeminli mali müşavir raporu veya teminat aranmayacak.