Bakanlık harekete geçti... Açık büfelere inceleme: Gıda israfı önlenecek

Araştırmalara göre dünyada her yıl üretilen gıdaların 3’te 1’i israf ediliyor bunun yüzde 40’ı otel ve restoranlar gibi toplu tüketim yerlerinden kaynaklanıyor. Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ederken, yapılan hesaplamalara göre israf edilen gıdanın üçte biri bu insanları doyurmaya yetecek düzeyde.