Bakanlık harekete geçti... Açık büfelere inceleme: Gıda israfı önlenecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, otellerdeki gıda israfını önlemek adına yeni bir çalışma başlattı. Açık büfedeki israf, mercek altına alınacak, hazırlanacak rapora göre, gıda israfını önlemeye yönelik yol haritası belirlenecek...
Araştırmalara göre dünyada her yıl üretilen gıdaların 3’te 1’i israf ediliyor bunun yüzde 40’ı otel ve restoranlar gibi toplu tüketim yerlerinden kaynaklanıyor. Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ederken, yapılan hesaplamalara göre israf edilen gıdanın üçte biri bu insanları doyurmaya yetecek düzeyde.
YILLIK KAYIP 18 MİLYON TON
Türkiye’de de her yıl 18 milyon tondan fazla gıdanın israf edildiği tahmin edilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) desteğini alarak Türkiye genelinde “Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık” projesini başlatmıştı. Bu kapsamda gıda israfı ve kaybı konusunda farkındalık çalışmaları yürütülmüş, yapılan yönetmelik değişiklikleriyle de otel, restoran ve yemekhane gibi yerlerde çöpe atılan gıda artıklarının hayvan yemine dönüşmesinin önü açılmıştı.
AÇIK BÜFENİN ETKİSİ
Tarım Bakanlığı, gıda israfını önlemek için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda sürdürülebilir gıda sistemi için “her şey dahil konseptinde, butik otellerde tabaktan geri dönen miktar nedir? Açık büfe servis sisteminin gıda israfına etkisi nedir?” araştırılacak.
Menü planlama, stok yönetimi, hatalı pişirme yöntemleri, miktarın ayarlanamaması, gıda ürünlerinin dekorasyon malzemesi olarak kullanılması, tüketicilerin gerçek ihtiyacını gözetmeyen boyutta tabak kullanımı gibi nedenler masaya yatırılacak. Mutfak şeflerinin yaklaşımları, mutfak personelinin gıda israfına yönelik bilgi düzeyleri incelenecek. Hazırlanacak rapora göre de paydaşlarla birlikte yol haritası belirlenecek.