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  4. Bakanlık harekete geçti: Aylık 5 bin 100 TL destek! Gelir şartı aranmayacak

Bakanlık harekete geçti: Aylık 5 bin 100 TL destek! Gelir şartı aranmayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan hanelere yardım sürüyor. Ocak ve Temmuz aylarındaki zamlarla birlikte artan ödemeler vatandaşa can suyu olmaya devam ediyor. Son olarak yeni müjde kronik hastalığı olan bireylere geldi. Bakanlık başvuru yapanlara aylık 5100 lira maaş ödeyecek.

Bakanlık harekete geçti: Aylık 5 bin 100 TL destek! Gelir şartı aranmayacak - Sayfa 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalar için özel olarak tasarlanan bir mali destek programını uygulamaya koydu.

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Bakanlık harekete geçti: Aylık 5 bin 100 TL destek! Gelir şartı aranmayacak - Sayfa 2

Bu kapsamda belgesini getiren kişilere aylık 5 bin 100 lira ödenecek. Ayrıca kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçları karşılanacak.

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Bakanlık harekete geçti: Aylık 5 bin 100 TL destek! Gelir şartı aranmayacak - Sayfa 3

Tüberküloz veya SSPE gibi kronik hastalıklara sahip bireyleri sosyal ve ekonomik zorluklarından kurtaracak destek yardımı için gelir şartı aranmıyor. Bu yardım ile hastalar düzenli bir gelir kaynağına sahip olacak.

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Bakanlık harekete geçti: Aylık 5 bin 100 TL destek! Gelir şartı aranmayacak - Sayfa 4

Bakanlık, hastaların konutlarına ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 260,19TL’ye kadarki elektrik faturalarına da destek olacak.

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