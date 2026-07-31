Bakanlık ifşa etti: Kavurmada tek tırnaklı eti, salçada gıda boyası kullanmışlar! İşte o markalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan bitkisel ürün, peynir, şarküteri, baharat, yağ ve salça markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; kavurma ve tantunide tek tırnaklı eti, salçada gıda boyası, yağ, bal ve peynir ürünlerinde ise çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.