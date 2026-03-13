  1. Ekonomim
  4. Bakanlık ifşa etti: Köfte ve kavurmada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanımı tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan çay, şarküteri, renklendirici, bal, baharat, yağ, yoğurt ve pekmez markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

Son yapılan testlerde kıyma, kavurma ve köftede tek tırnaklı eti; sucuk, kebap ve pide harcında sakatat kullanımı tespit edildi.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

