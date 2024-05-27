Bakanlık kronik hastalığı olanlara yardım ödemesi yapacak!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüberküloz ve SSPE gibi ciddi sağlık sorunları yaşayan bireyler için aylık 7.600 TL yardım ödemesi yapılacağını duyurdu.
Yardım ödemesi kimlere yapılacak?
Aile Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüberküloz ve SSPE hastaları ile bu hastalara bakmakla yükümlü kişilere yönelik olarak düzenli yardım ödemesi yapacak. Psiko-sosyal ve mali zorluklarla başa çıkmak zorunda olan bu kişiler, her ay PTT aracılığıyla 7.608 TL alacak.
Ödeme detayları
Bakanlığın açıklamasına göre, ödemeler aylık olarak yapılacak ve 2024 yılı itibariyle yardım miktarı 7.608,71 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu ödemeler, doğrudan hastaların veya onların bakımını üstlenen kişilerin PTT hesaplarına yatırılacak.
Başvuru şartları ve süreci
Bu mali destekten faydalanmak isteyenler, ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYD Vakfı) başvuruda bulunabilirler. Başvuru için gerekli belgeler arasında hastanın kimlik belgesi ve bazı durumlarda cihaz kullanımını gerektiren raporlar yer alabilir.
Ek destekler
Kronik hastalıklara sahip olan bireyler, Aile Bakanlığı’nın sağladığı mali desteğin yanı sıra elektrik faturalarında da indirim alabilirler. Bu ek destekler hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili vakıflara başvurabilir veya doğrudan Aile Bakanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.