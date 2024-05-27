Bakanlık kronik hastalığı olanlara yardım ödemesi yapacak!

Yardım ödemesi kimlere yapılacak?

Aile Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüberküloz ve SSPE hastaları ile bu hastalara bakmakla yükümlü kişilere yönelik olarak düzenli yardım ödemesi yapacak. Psiko-sosyal ve mali zorluklarla başa çıkmak zorunda olan bu kişiler, her ay PTT aracılığıyla 7.608 TL alacak.