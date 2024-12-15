Bakanlık marka marka açıkladı! Hepsi toplatılıyor: İşte insan sağlığını riske atan o ürünler

İnsan sağlığını tehdit eden gıda ve ürünlerle mücadele süratle devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılmış gıdalar ve sağlığa zararlı olabilecek ürünleri tek tek açıklarken, Ticaret Bakanlığı da vatandaşların sağlığını riske atan ürünler için önlemler almaya devam ediyor.