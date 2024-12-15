Bakanlık marka marka açıkladı! Hepsi toplatılıyor: İşte insan sağlığını riske atan o ürünler
Ticaret Bakanlığı, aralarında oyuncak, oda kokusu ve takıların da bulunduğu 10 ürünü piyasadan toplatma kararı aldı. Bu ürünlerin özellikle çocuklar başta olmak üzere insan sağlığı üzerinde ciddi tehlikeler oluşturduğu açıklandı. İşte insan sağlığını riske atan o ürünler ve taşıdığı tehlikeler...
İnsan sağlığını tehdit eden gıda ve ürünlerle mücadele süratle devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılmış gıdalar ve sağlığa zararlı olabilecek ürünleri tek tek açıklarken, Ticaret Bakanlığı da vatandaşların sağlığını riske atan ürünler için önlemler almaya devam ediyor.
Ticaret Bakanlığı, insan sağlığı için tehlikeli olan ürünleri açıklamaya devam ediyor. Bu kapsamda piyasadan toplatılma kararı verilen ürünleri ve nedenlerini tek tek açıklıyor.
BAKANLIK PİYASADAN TOPLATIYOR
Bakanlığın son duyurusunda oyuncak, oda kokusu ve takı gibi tehlikeli ürünleri yayınladı. Söz konusu ürünlerin piyasaya arzını yasakladı ve piyasadaki ürünleri de toplatma kararı verdi. İşte piyasadan toplatılma kararı verilen ürünler: