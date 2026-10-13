Bakanlık o markaları ifşa etti: Baklava ve baharatta gıda boyası, sucukta sakatat kullanmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan takviye edici gıda, bitkisel ürün, peynir, sirke, tatlı, şarküteri, yağ, baharat ve bal markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; peynirde nişasta, baklava ve sirkede gıda boyası, dana sucukta sakatat ve kanatlı eti kullanımı, bal ve yağ ürünlerinde ise çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.