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Bakanlık o markaları ifşa etti: Baklava ve baharatta gıda boyası, sucukta sakatat kullanmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan takviye edici gıda, bitkisel ürün, peynir, sirke, tatlı, şarküteri, yağ, baharat ve bal markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

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Bakanlık o markaları ifşa etti: Baklava ve baharatta gıda boyası, sucukta sakatat kullanmışlar! - Sayfa 1

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

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Bakanlık o markaları ifşa etti: Baklava ve baharatta gıda boyası, sucukta sakatat kullanmışlar! - Sayfa 2

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

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Bakanlık o markaları ifşa etti: Baklava ve baharatta gıda boyası, sucukta sakatat kullanmışlar! - Sayfa 3

Son yapılan testlerde; peynirde nişasta, baklava ve sirkede gıda boyası, dana sucukta sakatat ve kanatlı eti kullanımı, bal ve yağ ürünlerinde ise çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

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Bakanlık o markaları ifşa etti: Baklava ve baharatta gıda boyası, sucukta sakatat kullanmışlar! - Sayfa 4

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

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