Bakanlık o markaları ifşa etti: Kıymada tek tırnaklı eti ve sakatat, baharatta boya kullanmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan bitkisel ürün, şarküteri, baharat yağ ve bal markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; kıymada tek tırnaklı eti ve sakatat, dana köfte ve sucukta kanatlı eti kullanımı, yağ, bal ve bazı bitkisel ürünlerde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.