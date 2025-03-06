Bakanlık o markaları ifşa etti: Sucukta tavuk kafası, fıstıklı baklavada ay çekirdeği kullanmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan zeytinyağı, peynir, tatlı ve şarküteri markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; ısıl işlem görmüş sucukta tavuk kafası, fıstıklı baklavada ay çekirdeği kullanımı ve zeytinyağı ürünlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.