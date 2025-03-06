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  4. Bakanlık o markaları ifşa etti: Sucukta tavuk kafası, fıstıklı baklavada ay çekirdeği kullanmışlar!

Bakanlık o markaları ifşa etti: Sucukta tavuk kafası, fıstıklı baklavada ay çekirdeği kullanmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan zeytinyağı, peynir, tatlı ve şarküteri markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş listesi...

Bakanlık o markaları ifşa etti: Sucukta tavuk kafası, fıstıklı baklavada ay çekirdeği kullanmışlar! - Sayfa 1

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

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Bakanlık o markaları ifşa etti: Sucukta tavuk kafası, fıstıklı baklavada ay çekirdeği kullanmışlar! - Sayfa 2

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

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Bakanlık o markaları ifşa etti: Sucukta tavuk kafası, fıstıklı baklavada ay çekirdeği kullanmışlar! - Sayfa 3

Son yapılan testlerde; ısıl işlem görmüş sucukta tavuk kafası, fıstıklı baklavada ay çekirdeği kullanımı ve zeytinyağı ürünlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

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Bakanlık o markaları ifşa etti: Sucukta tavuk kafası, fıstıklı baklavada ay çekirdeği kullanmışlar! - Sayfa 4

İşte Taklit ve Tağşiş 1 Listesine giren yeni ürünler:

Taklit veya Tağşiş-1 Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması

Örneğin: Farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi vb.

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