Bakanlık o markaları ifşaladı: Vatandaşa at, eşek ve domuz eti yedirdiler! Pekmeze şeker kattılar...
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan şarküteri, pekmez ve bitkisel ürün markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
1 | 8
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
2 | 8
Son yapılan testlerde; dana eti ve kıymada tek tırnaklı eti, lahmacunda ise kanatlı eti kullanımı tespit edildi.
3 | 8