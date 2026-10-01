Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Sucukta at ve eşek eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan şarküteri, baharat, peynir, yoğurt ve yağ markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; sucukta tek tırnaklı eti, dana kıymada kanatlı eti ve sakatat, baharatta gıdada kullanımı yasaklı boya kullanımı ve yağ-peynir ürünlerinde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.