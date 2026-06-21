Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Sucukta sakatat, kavurmada tek tırnaklı eti tespit edildi!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan baharat, çay, bitkisel ürün, şarküteri, yağ, peynir ve bal markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
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Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
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Son yapılan testlerde; dana sucukta sakatat, dana kavurmada tek tırnaklı eti, yağ ve bal ürünlerinde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.
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