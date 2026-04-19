Bakanlık tek tek ifşa etti: Pide harcında tek tırnaklı eti, baklavada gıda boyası tespit edildi!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan şarküteri, bitkisel ürün, alkolsüz içecek, tatlı, baharat, yağ ve bal markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde pide harcında tek tırnaklı eti, fıstıklı sarmada gıda boyası, dana sucukta kanatlı eti, baharatta gıdada yasaklı boya kullanımı ve yağ ürünlerinde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.