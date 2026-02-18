Bakanlık tek tek ifşa etti: Sucukta gıda boyası, dana köftede sakatat ve kanatlı eti kullanmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan bitkisel ürün, şarküteri, yağ, bal, baharat ve tatlı markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; sucukta gıda boyası, köftede sakatat, pul biberde domates ve antep fıstıklı baklavada yer fıstığı kullanımı tespit edildi.