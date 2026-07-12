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  4. Bakanlık tek tek ifşa etti: Sucukta tek tırnaklı eti, köftede sakatat kullanmışlar! İşte o markalar

Bakanlık tek tek ifşa etti: Sucukta tek tırnaklı eti, köftede sakatat kullanmışlar! İşte o markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan şarküteri, çay, yağ ve baharat markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

Bakanlık tek tek ifşa etti: Sucukta tek tırnaklı eti, köftede sakatat kullanmışlar! İşte o markalar - Sayfa 1

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Sucukta tek tırnaklı eti, köftede sakatat kullanmışlar! İşte o markalar - Sayfa 2

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Sucukta tek tırnaklı eti, köftede sakatat kullanmışlar! İşte o markalar - Sayfa 3

Son yapılan testlerde; dana sucuk ve kıymada tek tırnaklı eti, çayda gıdada kullanımı yasaklı boya, köfte ve lahmacunda sakatat, yağ ürünlerinde ise çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Sucukta tek tırnaklı eti, köftede sakatat kullanmışlar! İşte o markalar - Sayfa 4

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

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