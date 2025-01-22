Bakanlığın 101 milyon ceza kestiği emlakçılar: Ceza ev sahibine kesilsin, fiyatı artıran onlar

"Biz emlak danışmanları, ev sahiplerinin talimatları doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Ev sahibinin belirlediği fiyatın üzerine ya da altına bir şey koymamız mümkün değil. Emlakçılar aynı zamanda eksperlik yapar; bir evin piyasa değerini araştırıp ev sahibine bildirir. Ancak nihai kararı ev sahipleri verir. Bu nedenle, fiyat artışlarından bizleri sorumlu tutarak ceza kesilmesi haksızlık."