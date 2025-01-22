Bakanlığın 101 milyon ceza kestiği emlakçılar: Ceza ev sahibine kesilsin, fiyatı artıran onlar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, ilan fiyatlarında fahiş artış yaptığı gerekçesiyle emlak işletmelerine ceza uygulandığını açıklamasının ardından Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, cezaların haksız yere emlakçılara kesildiğini iddia etti. Çağlar, fiyat artışlarının asıl sorumlusunun ev sahipleri olduğunu belirterek, "Ceza kesilecekse, ev sahiplerine kesilmeli” dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ilan fiyatlarında fahiş artış yaptığı tespit edilen bin 12 emlak işletmesine toplamda 101 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulandığını duyurmasının ardından Antalya Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar'dan dikkat çeken bir tepki geldi.
Çağlar, fahiş fiyat artışlarının asıl sorumlusunun ev sahipleri olduğunu belirterek, cezaların ev sahiplerine kesilmesi gerektiğini savundu.
“Nihai kararı ev sahipleri verir”
İsmail Çağlar, emlakçıların ilan fiyatları üzerinde herhangi bir inisiyatifi olmadığını vurgulayarak, şu açıklamayı yaptı:
"Biz emlak danışmanları, ev sahiplerinin talimatları doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Ev sahibinin belirlediği fiyatın üzerine ya da altına bir şey koymamız mümkün değil. Emlakçılar aynı zamanda eksperlik yapar; bir evin piyasa değerini araştırıp ev sahibine bildirir. Ancak nihai kararı ev sahipleri verir. Bu nedenle, fiyat artışlarından bizleri sorumlu tutarak ceza kesilmesi haksızlık."