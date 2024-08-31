Bakanlıktan 53 ilde 24 ay vadeli 747 arsa satışa çıktı! İşte il il fiyat listesi ve tüm detaylar
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 53 ilde 747 muhtelif arsa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkarıldı. Satışa sunulan 747 arsanın bölgesi ve fiyatı belli oldu.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın duyurusuna göre İstanbul’daki 71 ve Ankara’daki 138 arsa için müzayede 10-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Diğer 51 şehirdeki arsalara ise online olarak katılmak mümkün olacak.
Yüzde 25 peşin, 24 ay vade
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa sunulacak arsalar, yüzde 25 peşin, 24 ay vade avantajıyla satışa çıkacak.
İnternet üzerinden katılım
Açık artırmalar 10-11-12 Eylül günleri saat 10.30'da Ankara Çankaya’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi’nde ve İstanbul’da ise Halkalı’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak.
İnternet üzerinden de teklif verilebilecek olan açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim'in ilgili banka hesabına katılım teminatı tutarı yatırması gerekiyor.
İl il arsa satış listesi ve fiyatları
İstanbul’da 71 muhtelif arsa 12 Eylül’de, Ankara’da 138 muhtelif arsa 10 Eylül’de, Adana’da 34 muhtelif arsa ve Muğla’da da 41 muhtelif arsa 11 Eylül’de, Mersin’de 76 muhtelif arsa ise yine 12 Eylül’de satışa sunulacak.
İşte il il satışa sunulacak arsalar ve bölgeleri...