Bakanlıktan 'Burger' kararı: Yumurta ve ete düzenleme geliyor
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenleme ile yumurtada Avrupa standardının yakalanması ve israfın önlenmesi hedeflenirken; Et Tebliği’ne 'burger' tanımının eklenmesiyle de burgerin üretim şekli belirlenmiş olacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenirliği için yumurta ve et ürünlerine yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Bu kapsamda yumurtada Avrupa standardının yakalanması ve israfın önlenmesi ön plana çıkarken, Et Tebliği’ne “Burger” tanımının eklenmesiyle, burgerin üretim şekli de belirlenmiş olacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, gıda güvenilirliği, tüketicinin menfaatlerinin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi “Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği” ile “Yumurta Tebliği”nde güncelleme yapmaya hazırlanıyor.
Görüşe açılan tebliğ taslağı ile raf ömrüne ilişkin, AB’nin Hayvansal Gıdaların Özel Hijyen Kurallarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğündeki, “A sınıfı yumurtanın tüketiciye ulaştırılma süresi yumurtlama tarihinden itibaren 28 gün olur” ifadeleri doğrultusunda düzenleme yapılıyor.