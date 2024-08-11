Bakanlıktan 'Burger' kararı: Yumurta ve ete düzenleme geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, gıda güvenilirliği, tüketicinin menfaatlerinin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi “Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği” ile “Yumurta Tebliği”nde güncelleme yapmaya hazırlanıyor.