Bakanlıktan konut almayı kolaylaştıracak finansman modeli: Gayrimenkul sertifikası sistemi başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yarın açıklayacağı gayrimenkul sertifikası modeliyle, vatandaşlar konut projelerine küçük tasarruflarla yatırım yapma imkânı bulacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul’da düzenlenecek toplantıda konut sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayacak yatırım modelini tanıtacak.
"Gayrimenkul sertifikası" adı verilen bu sistem sayesinde dar ve orta gelirli vatandaşlar da konut projelerine yatırım yapabilecek. Model, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilecek.
Bakanlık, sosyal devlet ilkesiyle, konut sıkıntısına çözüm olacak yeni bir adımı daha atmaya hazırlanıyor. Daha önce sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleriyle barınma sorununa müdahale eden Bakanlık, şimdi ise Emlak Konut GYO ve TOKİ ortaklığıyla daha geniş kitlelere yatırım imkanı tanıyacak bir modelini gündeme aldı.