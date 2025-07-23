Bakanlıktan konut almayı kolaylaştıracak finansman modeli: Gayrimenkul sertifikası sistemi başlıyor

Bakanlık, sosyal devlet ilkesiyle, konut sıkıntısına çözüm olacak yeni bir adımı daha atmaya hazırlanıyor. Daha önce sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleriyle barınma sorununa müdahale eden Bakanlık, şimdi ise Emlak Konut GYO ve TOKİ ortaklığıyla daha geniş kitlelere yatırım imkanı tanıyacak bir modelini gündeme aldı.