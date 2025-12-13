Bakır fiyatlarındaki hızlı yükseliş küresel piyasaları yeniden hareketlendirdi
Arz tarafındaki daralma, artan sanayi talebi ve doların küresel ölçekte zayıflaması bakır fiyatlarını rekor seviyelere doğru taşırken, piyasalarda hareketlilik yeniden hız kazandı.
Arz tarafındaki baskı fiyat artışını hızlandırıyor
Bakır fiyatlarının yükselişinde en belirleyici unsur küresel arz tarafındaki sıkışma olarak öne çıkıyor. Son aylarda bazı büyük madenlerde yaşanan kesintiler, piyasalara sunulan bakır miktarının düşmesine yol açtı. Özellikle Şili ve Peru’daki üretim sorunları ton fiyatındaki artışı tetikleyen en önemli etkenlerden biri haline geldi. Küresel stok seviyelerinin düşük kalması da yükseliş baskısını daha belirgin hale getiriyor. Metal borsalarındaki arz azalması, bakırın hem fiziksel hem de finansal piyasalarda daha değerli bir konuma yükselmesini sağlıyor. Bu durum ithalatçı ülkelerin daha yüksek fiyat teklif etmek zorunda kalmasına neden oluyor. Arzın kısa vadede toparlanamayacağı beklentisi, yükseliş eğilimini destekleyen bir tablo ortaya koyuyor.
Elektrikli araçlar ve enerji projeleri talebi canlı tutuyor
Küresel talep tarafında özellikle elektrikli araç üretimi bakır fiyatlarının yükselişinde kritik bir rol oynuyor. Elektrikli bir aracın geleneksel bir araca göre yaklaşık üç kat daha fazla bakır kullanması, sektördeki üretim hacminin fiyatlar üzerindeki etkisini artırıyor. Yenilenebilir enerji projelerinin hızlanması da kablolama ve altyapı yatırımlarında bakır tüketimini büyüten bir başka unsur olarak dikkat çekiyor. Rüzgar ve güneş enerjisi projelerinde kullanılan bakır miktarı son yıllarda belirgin şekilde artmış durumda. Veri merkezleri ve yapay zeka yatırımları da elektrik altyapısı üzerinden bakır talebini destekliyor. Bu uzun vadeli talep yapısı, bakırın fiyatlanmasında sürdürülebilir bir yükseliş eğilimi yaratıyor. Sanayi üretimindeki toparlanma da talep tarafına ek bir güç sağlıyor. Tüm bu faktörler bakırın yakın vadede zayıf bir seyir göstermesini zorlaştırıyor.
Altyapı yatırımları küresel bakır tüketimini yukarı çekiyor
Gelişmekte olan ülkelerde hızlanan altyapı projeleri bakır talebini canlı tutan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Özellikle Asya ülkelerindeki demiryolu, enerji hatları ve kentsel dönüşüm projeleri bakır tüketimini belirgin şekilde artırıyor. Hindistan’ın son yıllarda yükselen büyüme eğilimi ve genişleyen kamu yatırımları bakır kullanımında ciddi bir sıçrama yaratmış durumda. Orta Doğu’daki yüksek bütçeli altyapı yatırımları da küresel tüketimi destekleyen ek bir kaynak sunuyor. Bu yatırımların uzun vadeli olması bakır talebinin istikrarlı bir şekilde sürmesine yol açıyor. Altyapı projeleri genellikle büyük miktarda metal kullanımını gerektirdiği için bakır piyasasındaki baskı daha da belirginleşiyor. Bu durum fiyatların geniş bir bantta aşağı yönlü hareket etmesini zorlaştırıyor. Böylece altyapı dinamikleri küresel bakır piyasasında güçlü bir talep zemini oluşturuyor.
Döviz piyasalarındaki gelişmeler bakırı destekleyen bir ortam yaratıyor
Bakırın dolar cinsinden fiyatlanması, döviz piyasalarındaki hareketleri metalin seyrinde belirleyici hale getiriyor. ABD dolarının son dönemde görece zayıf seyretmesi bakırın daha cazip bir yatırım aracı olarak öne çıkmasını sağlıyor. Küresel piyasalarda artan risk iştahı da emtia fiyatlarını destekleyerek bakıra yönelik talebi büyütüyor. Faiz indirimine yönelik beklentiler, yatırımcıların portföylerini yeniden düzenlemesine yol açarak bakır gibi metallerde alım iştahını artırıyor. Bu makroekonomik ortam, fiyatların yukarı yönlü hareketini teknik olarak da destekleyen bir zemin sunuyor. Yatırımcıların emtiaya yönelmesi spot fiyatlarda ek bir baskı yaratıyor. Döviz piyasalarındaki belirsizliklerin sürmesi halinde bakır fiyatlarının volatil görünümünü koruyabileceği belirtiliyor. Analistler, para politikalarındaki değişimlerin bakırın kısa vadeli seyrini yakından etkileyebileceğini ifade ediyor.