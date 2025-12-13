Bakır fiyatlarındaki hızlı yükseliş küresel piyasaları yeniden hareketlendirdi

Elektrikli araçlar ve enerji projeleri talebi canlı tutuyor

Küresel talep tarafında özellikle elektrikli araç üretimi bakır fiyatlarının yükselişinde kritik bir rol oynuyor. Elektrikli bir aracın geleneksel bir araca göre yaklaşık üç kat daha fazla bakır kullanması, sektördeki üretim hacminin fiyatlar üzerindeki etkisini artırıyor. Yenilenebilir enerji projelerinin hızlanması da kablolama ve altyapı yatırımlarında bakır tüketimini büyüten bir başka unsur olarak dikkat çekiyor. Rüzgar ve güneş enerjisi projelerinde kullanılan bakır miktarı son yıllarda belirgin şekilde artmış durumda. Veri merkezleri ve yapay zeka yatırımları da elektrik altyapısı üzerinden bakır talebini destekliyor. Bu uzun vadeli talep yapısı, bakırın fiyatlanmasında sürdürülebilir bir yükseliş eğilimi yaratıyor. Sanayi üretimindeki toparlanma da talep tarafına ek bir güç sağlıyor. Tüm bu faktörler bakırın yakın vadede zayıf bir seyir göstermesini zorlaştırıyor.