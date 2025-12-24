Bakırda rekor dalga: Arz kısıtlamaları fiyatları zirveye taşıdı

Arz kısıtlamaları fiyatları yukarı taşıyor

Küresel bakır piyasasında son dönemde görülen fiyat artışlarının temelinde, giderek belirginleşen arz kısıtlamaları yer alıyor. Üretim kapasitesindeki daralmalar ve bazı büyük maden sahalarında yaşanan operasyonel aksaklıklar, piyasaya sunulan bakır miktarını sınırlayan ana unsurlar olarak öne çıkıyor. Özellikle Şili ve Peru gibi dünyanın en büyük bakır üreticileri arasında yer alan ülkelerde yaşanan üretim kesintileri, küresel arz akışını doğrudan etkiliyor. Buna ek olarak rafineri ve konsantre tedariğinde yaşanan gecikmeler, mevcut stok seviyelerinin hızla azalmasına neden oluyor. Arz tarafındaki bu daralma, hem sanayi oyuncuları hem de finansal yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, arz-talep dengesinin baskı altına girmesi fiyat oynaklığını da artırıyor. Kısa vadeli tedarik risklerinin yükselmesi, yatırımcıların fiyat hareketlerine daha hızlı ve sert tepkiler vermesine yol açıyor. Talebin güçlü seyrini koruduğu bu ortamda, arzın yetersiz kalması bakır fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Bu tablo, bakır piyasasını hem sanayi üretimi hem de yatırım kararları açısından kritik bir risk alanı haline getiriyor.