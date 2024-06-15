Baklavacılarda yoğun bayram mesaisi sürüyor: Fiyatlarda son durum ne?
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte tatlı tezgahları rengarenk hale geldi. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da sofralar baklavayla taçlanacak. Yoğun talep gören baklavacılar, siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor. Peki bayramların vazgeçilmezi baklava fiyatlarında son durum nasıl? İşte konuya ilişkin detaylar...
Baklavaya artan talep nedeniyle baklavacılar mesailerini iki katına çıkardı. İmalathanelerdeki telaşın bayramın üçüncü gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, havaların sıcak olması nedeniyle soğuk baklavalara da talep olduğunu söyledi.
Yıldırım, "Bu bayram yine her zaman olduğu gibi klasik baklava ve klasik çeşitler ön planda. Bunun dışında midye baklava, şöbiyet, fıstık dolamaya ve havaların sıcak olmasından dolayı soğuk baklavaya da talep var.
Tüketicilere şunu söyleyebiliriz; baklava doğru yapıldığında çok sağlıklı bir tatlıdır, yani soğuk havada da sıcak havada da tüketilebilir, hiçbir problem olmaz. Çünkü baklava besleyici bir tatlıdır. Yüzde yüz tereyağı, bol fıstık, bol ceviz ve kararında verilen bir şerbetle baklava aslında sağlık açısından da faydalı bir tatlıdır" dedi.
Baklava fiyatları ne durumda?
BAKTAD Başkanı Yıldırım, bu sene Kurban Bayramı için taleplerin geçen yıla göre, sıcak hava ve fiyatlardan dolayı bir miktar düştüğünü söyledi.