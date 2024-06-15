Baklavacılarda yoğun bayram mesaisi sürüyor: Fiyatlarda son durum ne?

Tüketicilere şunu söyleyebiliriz; baklava doğru yapıldığında çok sağlıklı bir tatlıdır, yani soğuk havada da sıcak havada da tüketilebilir, hiçbir problem olmaz. Çünkü baklava besleyici bir tatlıdır. Yüzde yüz tereyağı, bol fıstık, bol ceviz ve kararında verilen bir şerbetle baklava aslında sağlık açısından da faydalı bir tatlıdır" dedi.