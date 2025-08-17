Bank of America 5,37 milyar liralık satış yaptı! İşte çıkış yaptığı 10 hisse
Borsa İstanbul’un dev yatırımcılarından BofA, kapanış gününde 5,37 milyar TL net satış yaparak 10 hisseden çıktı.
Borsa İstanbul çizdiği olumlu tablonun ardından haftayı düşüşle kapattı. Bazı yatırımcılar tercihlerini değiştirerek borsadan çıkış yaparken dev banka BofA da tercihini çıkıştan yana kullandı.
BofA’NIN ÇIKIŞ YAPTIĞI 10 HİSSE
BIST100 endeksi 11-15 Ağustos haftasını yüzde 0,93 düşüşle kapatırken BofA’nın çıkış yaptığı hisseler şu şekilde oldu:
