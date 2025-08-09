Bank of America (BofA) hangi hisselerden yüklü alım yaptı? İşte ilk 10'daki hisseler
Borsa İstanbul’da 4-8 Ağustos haftasında genel olarak alım iştahı sürdü. BİST100 endeksi, yüzde 2,10 oranında değer kazanarak haftayı 10.972,63 puan seviyesinden kapattı. Bank of America'nın hisse tercihleri de belli oldu.
4-8 Ağustos 2025 işlem haftasında Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi yükseliş gösterirken, Bank of America müşterileri toplamda 856 milyon TL net satış gerçekleştirdi.
Ancak, bu süreçte Bank of America aracılığıyla bazı hisselerde dikkat çeken net alımlar yapıldı.
Rotaborsa'nın verdiği rakamlara göre söz konusu haftada Bank of America’nın en çok alım yaptığı hisseler ve bu hisselerdeki net alış tutarları şu şekilde: