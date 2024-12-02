Bank of America'dan 'Türk bankaları' için yeni tahmin
Bank of America, Türk bankalarına ilişkin hedef fiyatlarını revize ederken; bankaların takipteki alacak riskine ilişkin de analizlerde bulundu.
ABD'nin dev bankalarından olan Bank of America (BofA) 6 Türk bankası için hedef fiyat ve tavsiyelerini yeniden değerlendirdi. Bankanın Araştırma Analisti David Taranto imzalı notta, Türk bankalarının yeni varlık kalitesi döngüsünün erken aşamalarında olduğu belirtildi ve sektör için gelecekte yüksek takipteki alacakların söz konusu olabileceği ifade edilirken, bu durumun yine de sektör için olumsuz olmadığı vurgulandı.
Varlık kalitesinin kârlılıkla ilgili bir konu olduğu belirtilirken, bu durumun temel bir sorun olmadığı ve likiditeyi baskılayıcı özelliği bulunmadığı söylendi.
Notta bireysel müşterilere yönelik takipteki alacakların kritik bir konu olduğu vurgulanırken; şirketler tarafının ise, şimdilik daha sağlam kaldığı ifade edildi.
Notta bankaların üç önemli gelir motoru olduğu söylendi. Bunlar; net faiz gelirleri, ücretler ve işlemler olarak sınırlandı.