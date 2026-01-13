  1. Ekonomim
Banka banka mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

Parasını mevduata yatırmak isteyen yatırımcılar bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararının ardından parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor.

Yapı Kredi

Faiz Oranı: % 43
Net Kazanç: 93.304 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.304 TL

QNB

Faiz Oranı: % 43,5
Net Kazanç: 94.389 TL
Vade Sonu Tutar: 3.094.389 TL

