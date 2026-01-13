Banka banka mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
Parasını mevduata yatırmak isteyen yatırımcılar bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararının ardından parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor.
1 | 15
Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
2 | 15