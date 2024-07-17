Banka faizleri uçtu: Emekli maaşı kadar almak mümkün!

Bankalardaki mevduat faiz oranları yükselmeye devam ediyor. En son verilere göre 100 bin liranın aylık getirisi zirveyi gördü. 92 günlük getirisi 12 bin 500 TL'ye; böylelikle de 1 emekli maaşına yaklaşmış oldu. 100 bin liranın 32 günlük getirisi ise 4 bin 226 lira.