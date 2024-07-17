Banka faizleri uçtu: Emekli maaşı kadar almak mümkün!
Bankaların sunduğu faiz oranlarıyla 100 bin liranın 92 günlük getirisi en düşük emekli maaşına yaklaştı. Bir başka deyişle bankada 300 bin lirası olan 32 günde bir emekli maaşı alabiliyor.
Bankalar mevduat faizlerini güncellemeye devam ediyor. 100 bin liranın 92 günlük getirisi en düşük emekli maaşına yaklaştı.
Bankalardaki mevduat faiz oranları yükselmeye devam ediyor. En son verilere göre 100 bin liranın aylık getirisi zirveyi gördü. 92 günlük getirisi 12 bin 500 TL'ye; böylelikle de 1 emekli maaşına yaklaşmış oldu. 100 bin liranın 32 günlük getirisi ise 4 bin 226 lira.
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Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 49
Net kazanç: 11.393,17 TL
Vade sonu tutar: 111.393,17 TL
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Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 53
Net kazanç: 12.323,22 TL
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