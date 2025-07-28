Banka promosyon oranları güncellendi: Peki en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
Temmuz ayındaki maaş zammı sonrası bankaların emekli promosyonları hızla yükseldi. Maaş artışlarıyla birlikte emekliler, ek gelir sağlamak için bankaların cazip promosyon kampanyalarına büyük ilgi gösteriyor. Bazı bankalar 28.500 TL’ye varan yüksek promosyon ödemeleri sunarken, diğer bankalar da rekabette güçlü kampanyalarla öne çıkıyor. Emekli promosyonlarındaki bu yükseliş, yıl sonuna kadar devam etmesi beklenen önemli fırsatlar arasında yer alıyor. İşte banka banka emekli promosyon oranları...
Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, bankalar arasındaki promosyon rekabeti iyice kızıştı. Maaşlardaki artışla birlikte emekliler, ek gelir elde etmek için bankaların sunduğu promosyon kampanyalarına büyük ilgi gösteriyor. Güncellenen tutarlarla birlikte, bazı bankaların promosyon ödemeleri 27 bin TL’ye kadar yükseldi.
Emekliler için bankalar, maaş tutarlarına göre farklı promosyon kampanyaları düzenliyor. Bankalar ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor? İşte maaş dilimlerine göre bankaların sunduğu promosyon tutarları:
İŞ BANKASI
Maaşa göre 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL
İlk 3 fatura talimatında 1.000 TL, yeni kredi kartıyla tek seferde 2.500 TL, 5.000 TL’ye varan MaxiPuan