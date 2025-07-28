Banka promosyon oranları güncellendi: Peki en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, bankalar arasındaki promosyon rekabeti iyice kızıştı. Maaşlardaki artışla birlikte emekliler, ek gelir elde etmek için bankaların sunduğu promosyon kampanyalarına büyük ilgi gösteriyor. Güncellenen tutarlarla birlikte, bazı bankaların promosyon ödemeleri 27 bin TL’ye kadar yükseldi.