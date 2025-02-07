Bankacılık ücret ve komisyonları arttı! Kart aidatı, nakit avans ve fatura masrafları güncellendi
Bankacılık işlemlerinden alınan masraflar enflasyon oranında arttı. 1 Şubat itibarıyla birçok kalemde ücret ve komisyonlarda artış yapıldı. Kart aidatı, yenileme, nakit avans ve kartla fatura ödeme masrafları güncellendi.
Bankaların işlem ücretleri ve komisyonları arttı. 2024 yılı enflasyonunun açıklanmasıyla ilk önce EFT ve Fast hizmetlerinde artış yapılmıştı. 1 Şubat itibarıyla kart aidatından, yenilemeye, nakit avanstan ve kartla fatura ödeme masraflarına kadar pek çok kalemde ücret ve komisyonlarda artış yapıldı.
Bankaların hizmet ücretleri her yıl güncelleniyor
Bankalar, müşterilerine verdiği hizmetlerin karşılığında belli tutarlarda ücret ve komisyon alıyor. Bu ücretlerin yüksek olması tepkilere de neden olsa da, kredi kartı aidatı, para transfer işlemleri, farklı ATM’den para çekim masrafı, kredi tahsis ve ekspertiz ücreti, kiralık kasa parası gibi pek çok işlemde ücret kesiliyor.
Banka hizmetlerinden alınacak ücretler Mart 2020’de standarda bağlanmıştı. Yıllık komisyon artışları da tüketici enflasyonuna (TÜFE) endekslenmişti. Dolayısıyla her yıl bu hizmet ücretlerinde düzenli bir artış yapılıyor.
Fast ücreti değişmişti
Mobil bankacılık üzerinden işlem yapanlar en düşük ücretleri ödüyor. Posta'dan Bilal Emin Turan’ın haberine göre, bankacılık ücretleri işlem yapıldığı yere göre farklılık gösteriyor. 7 gün 24 saat para transferi sağlayan Fast’ta günlük limit 100 bin lira oldu. En düşük Fast ücreti ise vergiler dahil 6.39 lira. Daha önce 4.66 liraydı. Fast’ta hafta sonu ve hafta içi ücreti aynı. Ancak, cep telefonundan para göndermekle şubeden aynı işlemi yapmak arasında 4-5 katlık bir fark bulunuyor. Başka banka hesabına 20 bin lirayı Fast’la cep telefonundan transfer ederken 12 lira 80 kuruş öderken, bu tutarın ATM’den yapılması halinde 44 lira 68 kuruş, şubeden gönderirseniz 64 lira ödeme yapılıyor.