Bankacılık ücret ve komisyonları arttı! Kart aidatı, nakit avans ve fatura masrafları güncellendi

Fast ücreti değişmişti

Mobil bankacılık üzerinden işlem yapanlar en düşük ücretleri ödüyor. Posta'dan Bilal Emin Turan’ın haberine göre, bankacılık ücretleri işlem yapıldığı yere göre farklılık gösteriyor. 7 gün 24 saat para transferi sağlayan Fast’ta günlük limit 100 bin lira oldu. En düşük Fast ücreti ise vergiler dahil 6.39 lira. Daha önce 4.66 liraydı. Fast’ta hafta sonu ve hafta içi ücreti aynı. Ancak, cep telefonundan para göndermekle şubeden aynı işlemi yapmak arasında 4-5 katlık bir fark bulunuyor. Başka banka hesabına 20 bin lirayı Fast’la cep telefonundan transfer ederken 12 lira 80 kuruş öderken, bu tutarın ATM’den yapılması halinde 44 lira 68 kuruş, şubeden gönderirseniz 64 lira ödeme yapılıyor.