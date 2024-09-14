Bankada parası olanlar dikkat: Faiz oranları değişti! İşte 1 milyon liranın aylık net getirisi

2024 yılı nisan ayında zirve yapan mevduat faizleri sonraki aylarda düşüşe geçmişti. Peki şu anda bankalarda ortalama mevduat faizleri ne durumda? Merkez Bankası’nın attığı son adımlarla birlikte mevduat faizleri daha da yükselir mi? Bankada 1 milyon TL parası olan aylık ne kazanıyor? Mevduat faizleri ne zaman düşüşe geçecek?