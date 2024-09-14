Bankada parası olanlar dikkat: Faiz oranları değişti! İşte 1 milyon liranın aylık net getirisi
Bankalar mevduat faiz oranları güncelledi. Peki şu anda ortalama faiz oranları ne kadar? 1 milyon TL’si olan aylık ne kadar faiz getirisi kazanıyor? Faizler daha da yükselir mi? İşte detaylar...
2024 yılı nisan ayında zirve yapan mevduat faizleri sonraki aylarda düşüşe geçmişti. Peki şu anda bankalarda ortalama mevduat faizleri ne durumda? Merkez Bankası’nın attığı son adımlarla birlikte mevduat faizleri daha da yükselir mi? Bankada 1 milyon TL parası olan aylık ne kazanıyor? Mevduat faizleri ne zaman düşüşe geçecek?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, şunları söyledi:
“Şu anda bankalarda aylık mevduat faiz oranları yüzde 52-53 bandında seyrediyor. 3 aylık mevduat faizlerine baktığımızda bu oran yüzde 48 seviyelerine kadar gerilemektedir. İlerleyen süreçte gelişmeleri takip ediyor olacağız.
MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİR Mİ?
Daha önce yaptığım değerlendirmelerimde aslında bankaların üçüncü çeyrek hedeflerini yakalamakla ilgili eylül ayında cazip kampanyalar düzenleyebileceğinden bahsetmiştim. Bunu mevduat sahiplerinin takip etmesini önermiştim.
Bankaların zorunlu ayırması gereken mevduat karşılıklarının ve mevduat aylık artış hedeflerinin yükselmesi ile birlikte muhakkak ki faizlerde ciddi anlamda bir yükseliş söz konusu olacaktır. Bunun için özellikle eylül ayında mevduat sahiplerinin sıkı bir şekilde bankalardaki faiz oranlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz.