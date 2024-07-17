Bankada parası olanlar dikkat! Faiz oranları güncellendi: İşte 1 milyon TL’nin aylık getirisi
Haziranda enflasyona göre en çok kazandıran yatırım aracı olan mevduat faizleri cazibesini korumaya devam ediyor. Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki şu anda 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...
Parasını banka mevduatında değerlendirmek isteyenler güncel faiz oranlarını merak ediyor. Haziran ayında borsa, altın ve dövize göre en çok kazanç sağlayan mevduat faizi olmuştu. Mevduatlarda enflasyonun üzerinde getiri dikkat çekiyor.
ORTALAMA FAİZ NE KADAR OLDU?
Peki şu anda ortalama faiz oranları ne? Mevduat faizleri daha da yükselir mi? 1 milyon TL’si olan aylık net ne kazanıyor?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan ekonomist Hikmet Baydar, şunları söyledi: “Bankaların 1 milyon TL üzerine aylık yüzde 48-52 aralığında faiz verdiğini gözlemliyoruz. Burada önemli olan önümüzdeki süreç içerisinde faizlerin düşüşüne olan inançtır. Faizler düştüğünde bankalar topladıkları paraları kredi olarak, tahvil olarak değerlendirecekler. Bankalar mevduat faizlerini düşürme fırsatı bulacaktır.
'BANKALAR ARASI FAİZ REKABETİ BAŞLAYABİLİR’
Son zamanlarda mevduatta bir miktar azalma, kredilerde bir miktar artış var. Bu da bankacılık sektörünün fonlama ihtiyacı duyması anlamına geliyor. Burada Merkez Bankası faizlerin yükselmesine izin vermemek için fonlama ile devreye girebilir. Aksi halde bankalar arasında bir faiz rekabeti başlar ve bu da daha yüksek mevduat faizi anlamına geliyor. Şimdilik böyle bir durum söz konusu değildir. Birkaç ay sonra faiz düşüşünü konuşacağımız için şu andaki mevcut faizlerle bankalar mümkün olduğunca fon toplamaya çalışıyor.