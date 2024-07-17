Bankada parası olanlar dikkat! Faiz oranları güncellendi: İşte 1 milyon TL’nin aylık getirisi

'BANKALAR ARASI FAİZ REKABETİ BAŞLAYABİLİR’

Son zamanlarda mevduatta bir miktar azalma, kredilerde bir miktar artış var. Bu da bankacılık sektörünün fonlama ihtiyacı duyması anlamına geliyor. Burada Merkez Bankası faizlerin yükselmesine izin vermemek için fonlama ile devreye girebilir. Aksi halde bankalar arasında bir faiz rekabeti başlar ve bu da daha yüksek mevduat faizi anlamına geliyor. Şimdilik böyle bir durum söz konusu değildir. Birkaç ay sonra faiz düşüşünü konuşacağımız için şu andaki mevcut faizlerle bankalar mümkün olduğunca fon toplamaya çalışıyor.