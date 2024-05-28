Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizinde oranlar değişti! İşte 1 milyon TL'nin aylık kazancı

İŞTE MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ DÜŞÜŞÜN ASIL NEDENİ

Mevduat faizlerindeki düşüşün asıl sebebi doların artık daha fazla kazandırmamasıdır. 31 Mart seçimlerinden sonra 2 aylık süreçte dolarda kıpırdanma olmadı. Enflasyonun altında bir getiri sundu. Burada TL’ye yönelme var. TL varlıklar daha fazla olduğu için bankaların TL bulma güdüsü azalıyor. O yüzden mevduat faizlerini çok fazla yükseltmiyorlar. Bankalar kendi karlarını maksimize edebilmek için TL mevduat faizlerini bir miktar geri çekti.