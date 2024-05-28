Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizinde oranlar değişti! İşte 1 milyon TL'nin aylık kazancı
Bankalarda mevduat faizleri yüzde 60 seviyelerine çıktıktan sonra düşüşe geçti. Bankalar mevduat faizlerini yüzde 4-5 aralığında düşürdü. Peki faiz oranlarındaki düşüşün sebebi ne? Mevduat faizlerinde yeniden yükseliş olur mu? 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımlarının sonucunda artan faiz oranları son zamanlarda bir miktar geriledi. Özel bankalarda mevduata ödenen faizler yüzde 60 seviyelerine dayandıktan sonra düşüşe geçti. Şu anda bankalarda faiz oranları yüzde 50-55 aralığında değişiyor. Peki bu düşüşün sebebi ne? 1 milyon TL’si olan aylık ne kadar kazanıyor?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Merkez Bankası tarafından açıklanan istatistiklere göre mevduat faizleri bir miktar geriledi. Bunun başlıca temel noktası Merkez Bankası’nın aldığı önlemler, depo alım ihaleleridir. Son dönemde döviz kredilerinde büyüme oranı yüzde 2’lere kadar sınırlandırıldı. Eğer bankalar bu sınırı aşarsa yıl boyunca zorunlu karşılık ayırmak durumunda.
Şu anda mevduatlarda bir miktar gerileme var. Bankalarda mevduat faizleri yüzde 60 seviyelerine dayanmıştı, faiz oranları gerileme gösterdi. Bankalarda TL likidite fazlası söz konusu. Merkez Bankası depo alım ihaleleri ile piyasadaki likidite fazlasını çekiyor.
İŞTE MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ DÜŞÜŞÜN ASIL NEDENİ
Mevduat faizlerindeki düşüşün asıl sebebi doların artık daha fazla kazandırmamasıdır. 31 Mart seçimlerinden sonra 2 aylık süreçte dolarda kıpırdanma olmadı. Enflasyonun altında bir getiri sundu. Burada TL’ye yönelme var. TL varlıklar daha fazla olduğu için bankaların TL bulma güdüsü azalıyor. O yüzden mevduat faizlerini çok fazla yükseltmiyorlar. Bankalar kendi karlarını maksimize edebilmek için TL mevduat faizlerini bir miktar geri çekti.