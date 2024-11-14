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  4. Bankalar duyurdu! 125 bin tl ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte ödeme planları!

Bankalar duyurdu! 125 bin tl ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte ödeme planları!

Vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak ve nakit akışlarını sağlamak için uygun faizli kredileri araştırıyor. İşte, banka banka 12 ay vadeli 125 bin TL kredinin geri ödemesi...

Bankalar duyurdu! 125 bin tl ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte ödeme planları! - Sayfa 1

Günümüzde artan yaşam maliyetleri ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar, acil ihtiyaçlarını karşılamak ve nakit akışlarını düzenlemek için uygun faiz oranlarıyla kredi arayışına giriyor.

İşte banka banka 12 ay vadeli 125 bin TL kredi geri ödeme planları.

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Bankalar duyurdu! 125 bin tl ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte ödeme planları! - Sayfa 2

AKBANK

Faiz Oranı %3,99 

Aylık Taksit 14.252,31 TL

Toplam Ödeme 171.746,47 TL 

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Bankalar duyurdu! 125 bin tl ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte ödeme planları! - Sayfa 3

Denizbank

Faiz Oranı %4,89 

Aylık Taksit 15.202,81 TL

Toplam Ödeme 183.152,47 TL

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Bankalar duyurdu! 125 bin tl ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte ödeme planları! - Sayfa 4

QNB Finansbank

Faiz Oranı %4,14 

Aylık Taksit 14.408,64 TL

Toplam Ödeme 173.622,43 TL 

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