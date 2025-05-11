Bankalar emekli maaş promosyonlarını güncelledi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar
2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla bankalar, emekli maaş promosyonlarını güncelledi. Emekliler, maaşlarını taşıdıkları bankalardan 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişen promosyonlar alabiliyorlar. Promosyon tutarları, emekli maaşının miktarına ve bankaların sunduğu ek kampanyalara göre farklılık gösteriyor. İşte bazı bankaların güncel promosyon teklifleri
Mayıs 2025 itibarıyla emekli banka promosyonları güncellendi. Emeklilik hakkı yeni kazanılanlar ya da maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünenler, özel ve kamu bankalarının sunduğu güncel promosyonları araştırmaya başladı.
Bankalar, yeni dönemle birlikte promosyon miktarlarını artırarak 27.000 TL’ye kadar ulaşan fırsatlar sunuyor. Bu gelişmeyle birlikte “Hangi banka emekliye en yüksek promosyonu veriyor?” sorusu, emeklilerin gündemindeki yerini aldı.
Bazı bankalar, emekli promosyonlarına ek kampanyalar ve ödemelerle birlikte toplamda 27 bin TL’ye varan destek sağlıyor. 2025 Mayıs ayı itibarıyla bankaların emekli maaşı promosyonları güncellendi ve emeklilere cazip fırsatlar sunulmaya başlandı.