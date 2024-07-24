Bankalar emekli promosyon ücretlerini artırdı: Peki en fazla emekli promosyonu veren banka hangisi?
Emekli maaşı banka promosyon ödemeleri, emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte güncellendi. Milyonlarca emekli, bankaların sunduğu yeni promosyon tutarlarını merak ediyor. Bu kapsamda, bazı bankalar promosyon ücretlerini artırarak emeklilere daha cazip teklifler sunmaya başladı. İşte 2024 yılı itibarıyla bankaların emekli promosyon tutarları...
Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, emekli banka promosyon ücretleri de güncellendi. Bu değişiklikler, emekli vatandaşlar arasında bankaların sunduğu yeni promosyon tutarlarının araştırılmasına yol açtı. Emekliler, daha yüksek promosyon fırsatlarından yararlanmak için bankaların sunduğu teklifler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.
Promosyonların alt limitleri emekli maaşlarına göre 5 bin lira ile 12 bin lira arasında değişiyor. Buna göre 10 bin TL'nin altında ölüm maaşı alanlar 5 bin liradan az promosyon alamayacak.
10.000-14.999 TL arası maaşı olanlar için en az 8 bin lira, 15.000-19.999 TL arası maaşı olanlar en az 10.000 TL, 20 bin ve üzeri maaşı olanlar ise en az 12 bin TL promosyon alıyor.
Bu rakamlar taban ödemeleri gösterirken özellikle bazı bankalar ödemeleri 18 bin liranın üzerine çıkardı. Zamlı maaşların ödenmesinden sonra bu rakamın 10 bin lirayı da geçmesi bekleniyor.
Buna göre emekli maaşı banka promosyon ücretleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek.
Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor. Müşterilerinin 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de belirtiyor.