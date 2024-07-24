Bankalar emekli promosyon ücretlerini artırdı: Peki en fazla emekli promosyonu veren banka hangisi?

Promosyonların alt limitleri emekli maaşlarına göre 5 bin lira ile 12 bin lira arasında değişiyor. Buna göre 10 bin TL'nin altında ölüm maaşı alanlar 5 bin liradan az promosyon alamayacak.

10.000-14.999 TL arası maaşı olanlar için en az 8 bin lira, 15.000-19.999 TL arası maaşı olanlar en az 10.000 TL, 20 bin ve üzeri maaşı olanlar ise en az 12 bin TL promosyon alıyor.

Bu rakamlar taban ödemeleri gösterirken özellikle bazı bankalar ödemeleri 18 bin liranın üzerine çıkardı. Zamlı maaşların ödenmesinden sonra bu rakamın 10 bin lirayı da geçmesi bekleniyor.