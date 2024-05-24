Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Geçtiğimiz hafta yüzde 68,2 seviyesinde bulunan 1-3 aylık mevduat faizleri, TCMB'nin son adımları ve piyasa koşullarındaki değişimler ile hızlı bir şekilde gerileyerek yüzde 63,7 seviyesine düştü.

Merkez Bankası'nın kararları sonrası mevduat faizlerinde son durum merak ediliyor.

Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar?