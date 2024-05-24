Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Bankalar faiz oranlarını güncelledi. Buna göre 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Merkez Bankası'nın son faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde düşüş yaşandı. 1-3 aylık mevduat faizindeki düşüş 4,5 puanı bulurken, bankalar da mevduat faizi oranlarını güncelledi. Peki, 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Mayıs 2024 tarihinde haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakırken TCMB, TL mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı.
Geçtiğimiz hafta yüzde 68,2 seviyesinde bulunan 1-3 aylık mevduat faizleri, TCMB'nin son adımları ve piyasa koşullarındaki değişimler ile hızlı bir şekilde gerileyerek yüzde 63,7 seviyesine düştü.
Merkez Bankası'nın kararları sonrası mevduat faizlerinde son durum merak ediliyor.
Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar?
AKBANK (Vadeli Hesap TL)
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 40.437,16 TL
Vade sonu ödeme: 1.040.437,16 TL
İş Bankası
Faiz oranı: 43
Net getiri: 34.775,96 TL
Vade sonu ödeme: 1.034.775,96