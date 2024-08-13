Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 2 milyon TL'nin aylık faizi ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından, bankaların mevduat faiz oranları en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Bankaların sunduğu faiz oranları yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Yatırımcılar, en avantajlı mevduat faiz oranlarını bulabilmek için bankaların güncel tekliflerini incelemeye yöneldi.