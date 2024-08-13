Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 2 milyon TL'nin aylık faizi ne kadar?
Mevduat faizlerinin artmasının ardından, hangi bankaların ne kadar faiz oranı sunduğu yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı. Bu durum, yatırımcılar için en karlı seçenekleri araştırma ihtiyacını doğurdu. Bankalar, rekabetçi faiz oranları sunarak mevduat sahiplerini cezbetmeye çalışıyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından, bankaların mevduat faiz oranları en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Bankaların sunduğu faiz oranları yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Yatırımcılar, en avantajlı mevduat faiz oranlarını bulabilmek için bankaların güncel tekliflerini incelemeye yöneldi.
Buna göre 2 milyon TL'nin mevduat faizi oranları ve aylık getirisi şöyle:
İŞ BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 43
Net getiri: 69.551,91 TL
Vade sonu ödeme: 2.069.551,91 TL
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 47,5
Net getiri: 76.830,6 TL
Vade sonu ödeme: 2.076.830,6 TL