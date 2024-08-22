Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı: Limit 45 bin TL'ye kadar çıktı

Bankalar, bu krediyi yeni müşterilere özel bir kampanya olarak sunuyor. Kredinin bir bölümü taksitli nakit avans olarak kredi kartına, diğer bölümü ise standart ihtiyaç kredisi olarak tanımlanıyor. Ayrıca, bu kredilerin vade süresi de 6 ay ile sınırlı tutuluyor.