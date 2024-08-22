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  4. Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı: Limit 45 bin TL'ye kadar çıktı

Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı: Limit 45 bin TL'ye kadar çıktı

Tüketiciler en uygun, en düşük faizli krediyi aramaya devam ederken, bankalar da sıfır faizli kredilerdeki üst limitleri artırdı. Son verilere göre, bankaların yeni müşterilerine sunduğu faizsiz kredilerde üst limit 45 bin TL'ye kadar çıktı.

Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı: Limit 45 bin TL'ye kadar çıktı - Sayfa 1

TCMB’nin bu hafta politika faizini %50’de sabit tutması ve “sıkı para politikasına devam” mesajı vermesine karşılık, bankalar, yeni müşteri kazanmak için faizsiz kredi miktarında üst limiti artırdı.

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Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı: Limit 45 bin TL'ye kadar çıktı - Sayfa 2

45 BİN TL’YE ÇIKTI

Geçen haftaya kadar sıfır faizli ihtiyaç kredilerinin üst limiti 30-35 bin TL aralığındaydı. Ancak son günlerde bu limit 45 bin TL’ye kadar çıktı.

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Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı: Limit 45 bin TL'ye kadar çıktı - Sayfa 3

Bankalar, bu krediyi yeni müşterilere özel bir kampanya olarak sunuyor. Kredinin bir bölümü taksitli nakit avans olarak kredi kartına, diğer bölümü ise standart ihtiyaç kredisi olarak tanımlanıyor. Ayrıca, bu kredilerin vade süresi de 6 ay ile sınırlı tutuluyor.

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Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı: Limit 45 bin TL'ye kadar çıktı - Sayfa 4

Bankaların müşterilere özel faizsiz kredileri ise şöyle:

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