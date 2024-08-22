Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı: Limit 45 bin TL'ye kadar çıktı
Tüketiciler en uygun, en düşük faizli krediyi aramaya devam ederken, bankalar da sıfır faizli kredilerdeki üst limitleri artırdı. Son verilere göre, bankaların yeni müşterilerine sunduğu faizsiz kredilerde üst limit 45 bin TL'ye kadar çıktı.
TCMB’nin bu hafta politika faizini %50’de sabit tutması ve “sıkı para politikasına devam” mesajı vermesine karşılık, bankalar, yeni müşteri kazanmak için faizsiz kredi miktarında üst limiti artırdı.
45 BİN TL’YE ÇIKTI
Geçen haftaya kadar sıfır faizli ihtiyaç kredilerinin üst limiti 30-35 bin TL aralığındaydı. Ancak son günlerde bu limit 45 bin TL’ye kadar çıktı.
Bankalar, bu krediyi yeni müşterilere özel bir kampanya olarak sunuyor. Kredinin bir bölümü taksitli nakit avans olarak kredi kartına, diğer bölümü ise standart ihtiyaç kredisi olarak tanımlanıyor. Ayrıca, bu kredilerin vade süresi de 6 ay ile sınırlı tutuluyor.
Bankaların müşterilere özel faizsiz kredileri ise şöyle: