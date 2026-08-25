Bankalar faizsiz kredi limitlerini artırdı: Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

İhtiyaç kredisi kullanmayı düşünen tüketiciler için bankaların kampanyaları da çeşitleniyor. Yeni müşterilere özel yüzde 0 ile yüzde 0,99 arasında faiz oranları sunulurken, mevcut müşteriler için kredi faizleri yüzde 2,79 ile yüzde 5 arasında değişen oranlarda uygulanıyor.