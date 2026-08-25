Bankalar faizsiz kredi limitlerini artırdı: Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?
Bankalar, acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını yeniledi. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veya nakit avans imkanı sunuyor? İşte güncellenen limitler ve kampanyaların ayrıntıları...
Yüksek enflasyon ve sıkı para politikası nedeniyle kredi faizlerinin yüksek seyrettiği dönemde bankalar, yeni müşterileri çekmek için faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını artırdı. Bankalar, belirli koşulları sağlayan müşterilere sundukları bu fırsatlarla nakit ihtiyacına alternatif çözümler sunuyor.
Artan yaşam maliyetleri nedeniyle bütçesini rahatlatmak veya acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor.
İhtiyaç kredisi kullanmayı düşünen tüketiciler için bankaların kampanyaları da çeşitleniyor. Yeni müşterilere özel yüzde 0 ile yüzde 0,99 arasında faiz oranları sunulurken, mevcut müşteriler için kredi faizleri yüzde 2,79 ile yüzde 5 arasında değişen oranlarda uygulanıyor.