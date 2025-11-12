Bankalar faizsiz kredide limitleri yükseltti: Peki, en yüksek faizsiz kredi hangi bankada sunuluyor?

Yılın başında 55-60 bin lira civarında olan faizsiz kredi tutarları, artık 100 bin liraya kadar yükseldi. İhtiyaç kredilerinde faiz oranları yüzde 2,99’dan başlarken, faiz ödemeden kredi kullanmak isteyenler, faizsiz kredi fırsatlarını yakından takip ediyor. Peki en yüksek faizsiz kredi hangi bankada?