Bankalar faizsiz kredide limitleri yükseltti: Peki, en yüksek faizsiz kredi hangi bankada sunuluyor?
Borcunu ödemek veya günlük ihtiyaçlarını karşılamak için nakit arayan vatandaşlar, bankaların faizsiz kredi seçeneklerine yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi sunma konusunda rekabet halinde. Peki, en yüksek faizsiz kredi hangi bankada sunuluyor? İşte detaylar...
Bankaların yeni müşteri çekmek için başlattığı faizsiz kredi kampanyaları sürüyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte faizsiz kredi limitleri de artış gösterdi.
Yılın başında 55-60 bin lira civarında olan faizsiz kredi tutarları, artık 100 bin liraya kadar yükseldi. İhtiyaç kredilerinde faiz oranları yüzde 2,99’dan başlarken, faiz ödemeden kredi kullanmak isteyenler, faizsiz kredi fırsatlarını yakından takip ediyor. Peki en yüksek faizsiz kredi hangi bankada?
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Tutar: 55.000 TL
Detay:
3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans
1 ay vadeli 30.000 TL’ye kadar Ek Hesap
Koşullar: Yeni müşterilere özel