Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekli promosyon ücretlerinde rekor artış
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanlar bankaların promosyon ödemelerinden ekim ayında da yararlanmaya devam edecek. Bankalar yeni müşteri çekmek için emekli promosyon ödemelerini sık sık güncelliyor.
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan milyonlarca kişi, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarını yakından izliyor. Ekim ayının gelmesiyle birlikte emeklilere yapılacak promosyon ödemeleri yeniden gündeme oturdu.
Bankalar ise yeni müşterileri çekmek için kesenin ağzını açtı.
İşte ekim ayının gelmesiyle beraber 18 Bin TL’ye kadar promosyon ödemesi veren bankaların kampanyaları…
AKBANK
Maaşını taşıyan ve kredi kartı kullanıp belirli harcama sözü veren emeklilere 2 bin 500 TL'lik chip para veriyor. Akbank’ın emekli promosyon ödemesi 17 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara, 3 yıl boyunca buradan maaş almayı taahhüt etmeleri durumunda 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Örneğin, 20.000 TL üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon alabiliyor.