Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Yeni yılın ilk aylarıyla birlikte emekli banka promosyonları güncel ödemeleriyle emekli vatandaşların gündemine taşındı. Ocak ayında maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler için promosyon ödemeleri en yüksek seviyelere çıktı. Kamu ve özel bankalar, yeni müşteriler kazanmak adına tekliflerde birbirleriyle yarışıyor. Peki en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte en güncel tutarlar...
DENİZBANK
Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyon sunuluyor.
Maaş Tutarı - Standart Promosyon
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans'tan emeklilere 14.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül!
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere;
9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL,
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL,
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
ŞEKERBANK
Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.
Buna göre maaş aralığı:
0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL,
10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL,
15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL,
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.
TEB
TEB'den emeklilere özel 18.000 TL'ye varan promosyon!
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlar toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ek 6.000 TL'ye varan nakit ödül) kazanıyor.
Maaş Bandı - Nakit Promosyon - Ek Promosyon - Toplam Promosyon
0 - 9.999 TL 5.000 TL 6.000 TL 11.000 TL
10.000 TL - 14.499 TL 8.000 TL 6.000 TL 14.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL 10.000 TL 6.000 TL 16.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 6.000 TL 18.000 TL