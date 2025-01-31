Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

DENİZBANK

Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!

12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyon sunuluyor.

Maaş Tutarı - Standart Promosyon

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL.