Bankalar konut kredisi faiz oranlarında rekabeti tırmandırdı: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi
Konut kredilerindeki faiz indirimleri, 1 milyon TL kredi çekenlerin aylık taksitlerinde ciddi bir azalmaya yol açtı. Peki, 1 milyon TL’lik kredi alanlar için ödeme planı nasıl şekillendi? İşte en son güncellenen ödeme tablosunun tüm ayrıntıları…
2025 yılı itibarıyla konut kredisi faiz oranlarında düşüş devam ediyor. Önceden bazı bankalar tarafından yüzde 3,05 seviyelerinde sunulan faiz oranları, şu an yüzde 2,74’e kadar indi. Ancak, bu oranlar hala yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor.
Ekonomistlerin tahminleri, politika faizinde 250 baz puanlık bir indirimin yapılacağı yönünde. Bu senaryo gerçekleşirse, konut kredisi faizlerinde de daha belirgin bir düşüş bekleniyor.