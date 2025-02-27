  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bankalar konut kredisi faiz oranlarında rekabeti tırmandırdı: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi

Bankalar konut kredisi faiz oranlarında rekabeti tırmandırdı: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut kredilerindeki faiz indirimleri, 1 milyon TL kredi çekenlerin aylık taksitlerinde ciddi bir azalmaya yol açtı. Peki, 1 milyon TL’lik kredi alanlar için ödeme planı nasıl şekillendi? İşte en son güncellenen ödeme tablosunun tüm ayrıntıları…

Bankalar konut kredisi faiz oranlarında rekabeti tırmandırdı: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Sayfa 1

2025 yılı itibarıyla konut kredisi faiz oranlarında düşüş devam ediyor. Önceden bazı bankalar tarafından yüzde 3,05 seviyelerinde sunulan faiz oranları, şu an yüzde 2,74’e kadar indi. Ancak, bu oranlar hala yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor.

1 | 14
Bankalar konut kredisi faiz oranlarında rekabeti tırmandırdı: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Sayfa 2

Ekonomistlerin tahminleri, politika faizinde 250 baz puanlık bir indirimin yapılacağı yönünde. Bu senaryo gerçekleşirse, konut kredisi faizlerinde de daha belirgin bir düşüş bekleniyor.

2 | 14
Bankalar konut kredisi faiz oranlarında rekabeti tırmandırdı: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Sayfa 3

İşte 1 milyon TL konut kredisi geri ödemesi ve faizi:

3 | 14
Bankalar konut kredisi faiz oranlarında rekabeti tırmandırdı: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Sayfa 4

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.825.457 TL

4 | 14