Bankalar konut kredisi faiz oranlarında rekabeti tırmandırdı: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi

2025 yılı itibarıyla konut kredisi faiz oranlarında düşüş devam ediyor. Önceden bazı bankalar tarafından yüzde 3,05 seviyelerinde sunulan faiz oranları, şu an yüzde 2,74’e kadar indi. Ancak, bu oranlar hala yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor.