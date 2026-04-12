Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: Peki 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası adımları, mevduat faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalmasına neden olurken, bankalar da güncel faiz oranlarını yeniden güncelledi. Peki 2 milyon TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi ne kadar? En düşük faiz oranında kazanç ne kadar oluyor? İşte 2 milyon TL için banka banka güncel mevduat faiz getirileri...
Türkiye’de uygulanan sıkı para politikası ve bankalar arasındaki yoğun rekabet, mevduat faizlerini yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. Özellikle yüksek tutarlı birikimi olan yatırımcılar için 32 günlük vadeli mevduat getirileri öne çıkıyor.
Piyasada faiz oranlarının genel olarak %40 ile %45 aralığında seyrettiği görülürken, 2 milyon TL’lik bir mevduatın 32 günlük net kazancı bankaya göre yaklaşık 50 bin TL ile 65 bin TL arasında değişebiliyor. Bu durum, banka tercihine bağlı olarak 15 bin TL’ye varan gelir farkı oluşabileceğine işaret ediyor.
Güncel oranlarla hesaplanan vadeli mevduat getirilerinin birçok durumda iki asgari ücreti aşması da dikkat çeken bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.